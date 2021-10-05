Выход картины в прокат планируется в конце 2022-го - начале 2023 года. Режиссер ленты - Александр Березань, продюсер - Елена Моренцова-Шулык.

В Украине окончились съемки фильма "Вкус Свободы" / "Freedom Tastes", в котором рассказывается о возрождении аутентичной кухни. Об этом сообщает пресс-служба Госкино на официальной странице в Facebook.

По словам авторов фильма, эта история появилась, чтобы показать украинские кулинарные традиции и познакомить украинцев и весь мир с выдающимся автором и кулинаркой - Ольгой Франко.

Читайте также"Халатик домогосподарки": Ані Лорак осоромилася безглуздим вбранням у Дубаї (відео)Во время съемок команда советовалась с кулинарной исторической консультанткой Марианной Душар. Более того, во время съемочного процесса на площадке присутствовали потомки семьи Франко.

В сюжете будущей киноленты, молодая девушка-повар Варя теряет работу. Она убегает во Львов, чтобы наконец стать шефом в ресторане европейской кухни. И уникальная находка - книга забытой легенды украинской кухни Ольги Франко - меняет ее жизнь навсегда!

Главную роль сыграла известная актриса театра и кино – Ирма Витовская-Ванца. Также к фильму присоединились: победительница "Евровидения" Джамала, звезда сериала "Школа" Ирина Кудашова, ресторатор Алекс Якутов и другие.

Также Вас могут заинтерисовать новости:

Автор: Каролина Гайдук