В Украине окончились съемки фильма "Вкус Свободы" / "Freedom Tastes", в котором рассказывается о возрождении аутентичной кухни. Об этом сообщает пресс-служба Госкино на официальной странице в Facebook.
По словам авторов фильма, эта история появилась, чтобы показать украинские кулинарные традиции и познакомить украинцев и весь мир с выдающимся автором и кулинаркой - Ольгой Франко.
Читайте также"Халатик домогосподарки": Ані Лорак осоромилася безглуздим вбранням у Дубаї (відео)Во время съемок команда советовалась с кулинарной исторической консультанткой Марианной Душар. Более того, во время съемочного процесса на площадке присутствовали потомки семьи Франко.
В сюжете будущей киноленты, молодая девушка-повар Варя теряет работу. Она убегает во Львов, чтобы наконец стать шефом в ресторане европейской кухни. И уникальная находка - книга забытой легенды украинской кухни Ольги Франко - меняет ее жизнь навсегда!
Главную роль сыграла известная актриса театра и кино – Ирма Витовская-Ванца. Также к фильму присоединились: победительница "Евровидения" Джамала, звезда сериала "Школа" Ирина Кудашова, ресторатор Алекс Якутов и другие.
Напомним, ранее мы писали, что американский видеосервис, поставщик фильмов и сериалов Netflix запустил локализованную версию платформы на украинском языке.
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