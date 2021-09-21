В прокате фильм ужасов появится уже 14 октября.

Киностудия Universal опубликовала финальный трейлер предстоящего фильма ужасов "Хэллоуин убивает" от режиссера Дэвида Гордона Грина.

Ролик размещен на YouTube-канале студии.

"Хэллоуин убивает": новый трейлер

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Мировая премьера картины состоялась вне конкурса на 78-м Венецианском кинофестивале.

В прокат ужастик выйдет 14 октября этого года.

Это 12-й фильм в одноименном киносериале. Картина является прямым продолжением ленты 2018 года.

Главную роль в фильме сыграла Джейми Ли Кертис. К роли выжившего после пожара маньяка вернулся Ник Касл.

Читайте такжеГильермо дель Торо снимет для Netflix сериал ужасов с шикарными актерамиКроме них в ленте снялись Чарльз Сайферс, Джуди Грир, Роберт Лонгстрит, Энтони Майкл Холл и другие.

Сюжет. Героиня Лори Строуд вместе с дочерью безуспешно попытались остановить маньяка Майерса, который выжил в пожаре. Вскоре Лори понимает, что должна остановить убийцу лично, чего бы ей это ни стоило.

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Автор: Катерина Шварц