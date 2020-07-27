Съемки нового сезона сериала "Убивая Еву" отменили из-за коронавируса

Создателем и исполнительным продюсером проекта является Фиби Уоллер-Бридж.

Съемки 4 сезона сериала «Убивая Еву» отменили из-за пандемии коронавируса. Премьера новых серий отложена на неопределенный срок.

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Еще одна причина задержки состоит в том, что актриса Сандра О боится лететь в Европу на съемки. В то же время официальное заявление от создателей сериала гласит, что съемочный процесс «Убивая Еву» проходит во многих европейских локациях.

«Из-за неопределенной ситуации в мире в результате COVID-19 к настоящему моменту нет никаких утвержденных графиков по производству четвертого сезона «Убивая Еву». Мы рассматриваем разные варианты, как выходить из этого положения», – говорится в сообщении.

Как известно, «Убивая Еву» – это драматический шпионский триллер, основанный на книгах писателя Люка Дженнингса. Сериал повествует о британской разведчице Еве Поластре (Сандра О), которая ведет охоту на наемную убийцу-психопатку Вилланелль (Джоди Комер). Со временем героини становятся одержимы друг другом.

Сериал стартовал в 2018 году. Создателем и исполнительным продюсером проекта является Фиби Уоллер-Бридж.

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