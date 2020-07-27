Вышел трейлер сериала "Страна Лавкрафта"
12:47, 27 июля 2020Кино и музыка
127 0
Премьера "Страны Лавкрафта" состоится 16 августа на HBO.
Действие в сериале происходит в 1950-е годы в США \ Скриншот с видео
На YouTube-канале телесети HBO опубликовали трейлер хоррор-сериала "Страна Лавкрафта", основанного на одноименном романе Мэтта Раффа.
Читайте такжеСоздатели "Игры престолов" займутся экранизацией романа "Лавкрафт"
Действие происходит в 1950-е годы в США. Главный герой по имени Аттикус (Джонатан Мэджорс) встречается с подругой Летицией (Джерни Смоллетт-Белл) и ее дядей Джорджем (Кортни Бернард Вэнс). Вместе они отправляются в опасное автомобильное путешествие, чтобы найти пропавшего отца Аттикуса. По дороге герои сталкиваются с расизмом, а также жуткими чудовищами.
Шоураннер проекта – продюсер и сценарист Миша Грин, известная по работе над телевизионным сериалом Underground (выходил с 2016 по 2017 годы).
Премьера "Страны Лавкрафта" состоится 16 августа на HBO.
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter