Вышел трейлер сериала "Страна Лавкрафта"

Премьера "Страны Лавкрафта" состоится 16 августа на HBO.

На YouTube-канале телесети HBO опубликовали трейлер хоррор-сериала "Страна Лавкрафта", основанного на одноименном романе Мэтта Раффа.

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Действие происходит в 1950-е годы в США. Главный герой по имени Аттикус (Джонатан Мэджорс) встречается с подругой Летицией (Джерни Смоллетт-Белл) и ее дядей Джорджем (Кортни Бернард Вэнс). Вместе они отправляются в опасное автомобильное путешествие, чтобы найти пропавшего отца Аттикуса. По дороге герои сталкиваются с расизмом, а также жуткими чудовищами.

Шоураннер проекта – продюсер и сценарист Миша Грин, известная по работе над телевизионным сериалом Underground (выходил с 2016 по 2017 годы).

Премьера "Страны Лавкрафта" состоится 16 августа на HBO.

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