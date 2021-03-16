По сюжету пятеро незнакомцев оказываются в странном кинотеатре, в репертуаре которого – по фильму на каждого зрителя.

Вышел дублированный трейлер фильма "Кинотеатр ужасов", главную роль в котором исполнил известный голливудский актер Мики Рурк.

По сюжету пятеро незнакомцев оказываются в странном кинотеатре, в репертуаре которого – по фильму на каждого зрителя. Пережить сеанс не так просто: ленты будто знают сокровенные страхи своей аудитории. Более того, по залу летают призраки и души умерших людей. Кажется, местный подозрительный киномеханик-единственный, кто знает все секреты этого зловещего места.

Главные роли в фильме исполнили Микки Рурк ("Железный Человек 2"), Цара Малер ("Скайлайн 2"), Элизабет Ризер, Сара Элизабет Визерс, Марк Гроссман и другие.

Фильм выходит на большие экраны 29 апреля.

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Автор: Ольга Броскова