Вышел дублированный трейлер фильма "Кинотеатр ужасов", главную роль в котором исполнил известный голливудский актер Мики Рурк.
По сюжету пятеро незнакомцев оказываются в странном кинотеатре, в репертуаре которого – по фильму на каждого зрителя. Пережить сеанс не так просто: ленты будто знают сокровенные страхи своей аудитории. Более того, по залу летают призраки и души умерших людей. Кажется, местный подозрительный киномеханик-единственный, кто знает все секреты этого зловещего места.
Главные роли в фильме исполнили Микки Рурк ("Железный Человек 2"), Цара Малер ("Скайлайн 2"), Элизабет Ризер, Сара Элизабет Визерс, Марк Гроссман и другие.
Фильм выходит на большие экраны 29 апреля.
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