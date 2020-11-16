Подробности сюжета четвертого "Тора" пока держатся в секрете.

Известный голливудский актер, звезда Marvel, а по совместительству еще и зять Арнольда Шварценеггера Крис Пратт сыграет Звездного лорда в четвертой части "Тора"

Об этом сообщает Variety.

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Персонаж Криса Пратта должен появиться в четвертом фильме "Тор: Любовь и гром", присоединившись к составу, в который входят Крис Хемсворт и Натали Портман.

Подробности сюжета четвертого "Тора" пока держатся в секрете. Производство киноленты должно начаться в январе в Австралии, а его режиссером станет Тайка Вайтити

"Тор: Любовь и гром" выйдет на экраны в феврале 2022 года.

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Перевод: Екатерина Лиманская