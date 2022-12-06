В рейтинг попали как новинки ("Настоящий рэп"), так и продолжения уже знакомых миллионам работ ("Лучше звоните Солу").

Американский журнал "Time" подвел рейтинги года в разделе телесериалов и назвал 10 наиболее рейтинговых проектов 2022 года.

10 место - "Настоящий рэп" (Rap Sh!t)

Это американский музыкальный комедийный сериал 2022 года с Инессой Рэй на HBO Max. Рассказывается в нем о двух подругах, которые решили покорить музыкальную индустрию.

9 место - "Игрушка для взрослых" (Made for Love)

Этот ТВ-сериал объединяет в себе сразу несколько жанров: научная фантастика, черный юмор, комедийная драма. Главный герой Байрон Гоголь - успешный бизнесмен, владелец коммуникационной компании Gogol. Его жена Хейзел уже десять лет не покидает технокампус - сооружение виртуальной реальности, где можно воссоздать любой уголок земли. Несмотря на, казалось бы, идеальную жизнь, Хейзел рискует всем, чтобы сбежать оттуда.

8 место - "Девчонки из Дерри" (Derry Girls)

Британский ситком для подростков на Netflix. Он на примере молодых людей рассказывает о сложностях жизни в ирландской провинции. Согласно сюжету, на дворе 1994 год. Героиня по имени Эрин живет в Северной Ирландии со своей матерью, ее отцом и грозным "Дедушкой Джо". Картина, наполненная бытовым юмором, рассказывает о жизни Эрин и ее подруг в условиях, когда новости о своей стране они узнают только из криминальных сводок.

7 место - "Атланта" 4 сезон (Atlanta)

Сериал начал выходить еще в 2015 году. Всего вышло четыре сезона, заключительный - в сентября 2022. В центре сюжета история двоюродных братьев, которые пытаются улучшить свой уровень жизни и жизнь своих семей, попав на рэп-сцену в Атланту.

6 место - "Все к лучшему" (Better Things)

Это американский телесериал, созданный Памелой Эдлон и Луи Си Кеем для телеканала FX. Главная героиня - актриса-неудачница Сэм Фокс. Она живет в Лос-Анджелесе, самостоятельно растит троих дочерей и не теряет надежды стать настоящей звездой.

5 место - "Будет больно" (This Is Going to Hurt)

Это производственная драма и черная комедия в одном флаконе. На примере главного героя Адама показана несовершенная система медицины Великобритании середины 2000-х годов: устаревшее оборудование или его отсутствие, нехватка персонала, невозможность срочно найти нужные препараты для спасения жизни, высокие зарплаты получают только врачи с огромным стажем работы.

Режиссеркой стала Люси Форбс, сценарий написан по мотивам мемуаров бывшего акушера-гинеколога Адама Кея.

4 место - "Псы резервации" (Reservation Dogs)

американский телесериал Тайки Вайтити рассказывает о четырех подростках из резервации коренных американцев, которые промышляют мелким воровством и кражей автомобилей, чтобы накопить деньги. Мечта у всех одна - сбежать со своего города в Калифорнию, чтобы не повторить судьбу погибшего друга. Герои убеждены - его "убило" это место.

3 место - "Разделение" (Severance)

Главный герой сериала - Марк, сотрудник компании Lumon Industries. Он проходит уникальную экспериментальную процедуру "разделения", при которой рабочие воспоминания отделяются от нерабочих.

2 место - "Репетиция" (The Rehearsal)

Нэйтан Филдер создает правдоподобные макеты важных моментов, чтобы научить человека правильно себя в них вести и не облажаться. Однако даже после такой подготовки могут быть непредвиденные ситуации, ведь это жизнь.

1 место - "Лучше звоните Солу" (Better Call Saul)

Американский криминально-драматический телесериал об адвокате Джимми МакГилле, который переходит в сферу беззакония и берет себе рабочий псевдоним Сол Гудман. Данный сериал является спин-оффом и приквелом легендарной телевизионной криминальной драмы "Во все тяжкие".

Напомним, почему историческую драму "Щедрик" стоит посмотреть каждому украинцу.

Вас также могут заинтересовать новости: