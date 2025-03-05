Несколько эпизодов сериала снял Гай Ричи.

Стриминговый сервис Paramount+ выпустил первый трейлер криминального сериала "Мобленд" (MobLand), главную роль в котором исполнил Том Харди ("Безумный Макс: Дорога ярости","Байкеры", трилогия "Веном").

Изначально MobLand задумывался как спин-офф сериала "Рэй Донаван", однако в итоге создатель обоих шоу Ронан Беннетт решил сделать из него самостоятельный проект.

В центре сюжета сериала – история двух поколений гангстеров из Лондона, а также человека, который решает их проблемы.

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Помимо Харди в сериали сыграли Хелен Миррен ("Калигула", "Королева", франшиза "Форсаж"), Пирс Броснан (Джеймс Бонд в четырех фильмах франшизы), Пэдди Консидайн ("Типа крутые легавые", "Смерть Сталина", сериал "Дом Дракона") и другие.

Несколько эпизодов сериала снял Гай Ричи ("Карты, деньги, два ствола", "Большой куш", "Джентльмены").

Премьера MobLand состоится уже 30 марта 2025 года на Paramount+. Первый сезон сериала будет насчитывать десять эпизодов.

Как сообщал УНИАН, ранее стриминговый сервис Netflix выпустил первый тизер боевика "Разрушение" с Томом Харди, который также выйдет в этом году.

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