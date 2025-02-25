Премьера второго сезона хитового шоу состоится 22 апреля 2025 года.

Стриминговый сервис Disney+ представил первый трейлер долгожданного второго сезона приключенческого сериала "Андор" (Andor), который многие критики и зрители называют лучшим во вселенной "Звездных войн" (Star Wars).

Одновременно стало известно, что премьера второго сезона хитового шоу состоится 22 апреля 2025 года. Он будет насчитывать 12 эпизодов, которые, скорее всего, будут выходить по одному раз в неделю.

Напомним, сериал "Андор" стал приквелом к фильму "Бунтарь Один". Главным героем сериала является вор Кассиан Андор, который присоединяется к Альянсу повстанцев в борьбе против Галактической империи. В детстве Кассиан оказался среди мародеров, которые стали его семьей. Став взрослым, он разыскивает свою сестру и случайно привлекает внимание правоохранителей. Вместе с тем его услугами интересуется Альянс повстанцев. Сюжет начинается за 5 лет до событий, показанных в фильме.

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Как и в фильме, роль Андора исполняет мексиканский актер Диего Луна ("Фрида", "Коматозники", сериал "Нарко: Мексика")

Также в сериале сыграли Стеллан Скарсгард (франшизы "Тор", "Пираты Карибского моря", "Нимфоманка"), Адриа Архона ("Морбиус", "Наемный убийца", сериал "Настоящий детектив") и другие.

Премьера первого сезона "Андора" состоялась 21 сентября 2022 года и он получил положительные отзывы как от критиков, так и от зрителей.

Сейчас оценка сериала на IMDb составляет 8,4 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 96% одобрения от критиков и 87% от зрителей. Между тем, на Metacritic киноэксперты оценили его в 74 из 100 баллов (соответствует характеристике "в целом положительные отзывы"), а широкая аудитория – в 8,2 из 10 баллов (соответствует характеристике "всеобщее признание").

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