В украинских кинотеатрах фильм можно будет посмотреть с 6 февраля 2025 года.

Вышел украинский трейлер жуткого фолк-хоррора "Проклятые" (The Damned) от продюсеров фильмов "Восстание зловещих мертвецов" и "Глубинное зло".

По сюжету фильма, события которого происходят в 19 веке, во время жестокой зимы у берегов небольшого исландского поселка тонет корабль с людьми. Молодой женщине Еве приходится сделать невозможный выбор: спасать пострадавших или сохранить последние припасы еды для своих односельчан. Но решение имеет свою цену – из темноты начинают проступать тени старинных исландских легенд, а вина за содеянное превращается в жуткую реальность.

Главную роль в фильме исполнила восходящая австралийская звезда Одесса Янг, известная по фильмам "Ширли", "Ричард говорит "Прощай" и "Нация убийц".

Также в фильме сыграли Джо Коул (сериалы "Черное зеркало", "Острые козырьки"), Шиван Финнеран (сериал "Аббатство Даунтон") и другие.

"Проклятые" стал полнометражным дебютом для исландского режиссера Тордура Палссона – шоураннера детективного сериала Netflix "Убийства Вальгаллы". Оператором ленты выступил Эли Аренсон, известный своей работой над хоррорами "Надсмотрщики" и "Агнец".

Мировая премьера картины состоялась на нью-йоркском кинофестивале Трайбека, соучрежденном знаменитым Робертом де Ниро. Также лента вошла в официальную программу Каталонского Международного фестиваля фантастического кино в Сиджасе.

Фильм получил преимущественно положительные отзывы прессы и зрителей. Так, американский журнал Variety назвал ленту "психологическим, атмосферным произведением", а издание Next Best Picture охарактеризовало ее как "атмосферное путешествие в сердце тьмы, которое заставит вас дрожать от ужаса". Shade Studios назвали ленту "Страшной, как ад", а Film Obsessive – "зловещей". Между тем, развлекательный сайт Collider написал, что "Проклятые" – это "мастерский фильм, который не выбросить из головы", а также выделил актерскую работу Одессы Янг, отметив ее "одним и лучших перфомансов" актрисы.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 6,2 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 90% одобрения от критиков с отметкой "Сертифицированная свежесть", но лишь 47% от зрителей. Между тем, на Metacritic киноэксперты оценили его в 63 из 100 баллов, что соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

Как сообщила пресс-служба "Артхаус Трафик", в украинских кинотеатрах фильм можно будет посмотреть с 6 февраля 2025 года.

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