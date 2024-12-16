Телеканал 2+2 снимает военную драму 'Держись, братик', созданную на основе реальных событий

Четырехсерийная лента рассказывает о работе медиков на линии фронта.

Телеканал 2+2 начал съемки четырехсерийной военной драмы "Держись, братик" о работе медиков на линии фронта. По сюжету, двое лучших друзей, студенты-медики Алекса и Николая в начале полномасштабного российского вторжения пытаются устроиться на работу в военный госпиталь. Вместе со случайной знакомой Сашей они оказываются в стабилизационном пункте на востоке, у линии фронта. Друзья ежедневно сталкиваются со смертью, проходят настоящую школу выживания, становления в профессии и собственный путь становления, переживают личные драмы, разоблачают предателей...Чем обернется экстремальное взросление? Чего стоит - быть единственной надеждой на спасение?

Лента создана по реальным событиям, по рассказам участников и свидетелей событий.

У каждого героя есть прототип, а все медицинские кейсы рассказаны военными медиками.

Видео дня

"Канал 2+2, как лидер по производству проектов о жизни в условиях полномасштабного вторжения, в ленте "Держись, братик" продолжает медицинскую тему, поднятую в первом на рынке военном художественном сериале "Я-Надия", снятом в 2022 году. Мы выражаем благодарность и глубокое уважение всем защитникам Сил обороны. В частности, в новом проекте освещаем реальные истории молодых медиков, которые сознательно оставляют относительно уютный тыл и отправляются в зону активных боевых действий", - отметилГенеральный продюсер телеканала 2+2 Сергей Кизима.

Главных героев играют Ярослав Дерпак, Евгений Медвидь, Александра Сорока. В ленте также снимаются Андрей Пономаренко, Алексей Череватенко, Константин Октябрьский, Константин Корецкий, Тамара Морозова, Ирина Кудашова, Карен Варданян, Инна Приходько.

Сериал снимает 1+1 Продакшн_fiction по заказу канала 2+2.

Авторы сценария: Тамара Молоткова, Марк Лимаренко.

Оператор: Евгений Кирей.

Режиссер: Сергей Сторожев.

Продюсеры: Сергей Кизима, Татьяна Шулика, Олеся Пазенко, Оксана Янко-Коваленко.

Вас также могут заинтересовать новости: