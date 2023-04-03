Премьера сериала с Сэмюэлем Л. Джексоном в главной роли состоится 21 июня 2023 года на Disney+.

Киокомпания Marvel Studios представила полноценный трейлер и объявила дату выхода мини-сериала "Тайное вторжение" (Secret Invasion), который станет первым сериалом пятой фазы киновселенной Marvel.

Итак, премьера сериала состоится 21 июня 2023 года на Disney+. Всего первый сезон будет состоять из шести эпизодов, выходящих по одному раз в неделю.

Уже известно, что в центре сюжета окажется бывший директор организации "Щ.И.Т." Ник Фьюри (Сэмюэл Л. Джексон), которому предстоит разобраться с фракцией инопланетян-метаморфов скруллов, способных принимать облик других существ и получивших контроль над всеми аспектами жизни землян. Помогать ему в этом будут верная коллега Мария Хилл (Коби Смолдерс), агент ЦРУ Эверетт К. Росс (Мартин Фриман), офицер ВВС Джеймс "Роуди" Роудс / Воитель (Дон Чидл) и лидер дружной к людям фракции скруллов Талос (Бен Мендельсон), хорошо знакомые фанатам киновселенной Marvel по предыдущим проектам.

Также в новом трейлере зрители узнали немного больше о персонажах Эмилии Кларк, которая сыграет дочь Талоса Г'Айю, Оливии Колман, которой досталась роль Сони Фолсуорт – давней союзницы Фьюри из MI6, и Кингсли Бен-Адира, который сыграет лидера мятежной группировки скруллов Гравика. Все они появятся в киновселенной Marvel впервые.

Пятая фаза киновселенной Marvel

Пятая фаза кинематографической вселенной Marvel официально стартовала 17 февраля 2023 года фильмом "Человек-муравей и Оса: Квантомания".

В общей сложности пятая фаза будет насчитывать шесть фильмов – кроме "Человека-муравья 3" в 2023-2024 годах выйдут фильмы: "Стражи галактики 3" (5 мая 2023 года), "Марвелы" (10 ноября 2023 года), "Капитан Америка: Новый мировой порядок" (3 мая 2024 года), "Громовержцы" (26 июля 2024 года) и "Блейд" (6 сентября 2024 года).

Также в рамках пятой фазы выйдут семь сериалов: "Тайное вторжение" (21 июня 2023 года), 2 сезон "Локи" (середина 2023 года), 2 сезон "А что если?..."(дата неизвестна), "Железное сердце" (дата неизвестна), "Эхо" (дата неизвестна), "Агата: Ковен хаоса" (2023/2024 годы) и "Сорвиголова: Рожденный занов" (начало 2024 года).

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