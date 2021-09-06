По словам девушки, она готова выйти на паркет.

Звезда "Женского квартала" Анастасия Оруджова получила травму накануне первого выпуска "Танцев со звездами". Об этом она рассказала во время прямого эфира шоу в воскресенье, 5 сентября.

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Но медики все же разрешили ей выйти на паркет во время эфира.

"Врачи говорят, что они будут очень за меня переживать в этом эфире и молиться, чтобы все было классно", - рассказала Оруджова.

Звезда "Женского квартала" вместе со своим партнером получили лишь 13 баллов за свой танец от судей.

Кто стал участниками нового сезона шоу "Танцы со звездами"?

Участниками шоу "Танцы со звездами" стали певица Джамала, участник группы пляс на майдане Конго Олег Фагот Михайлюта, солистка группы KAZKA Александра Зарицкая, украинский актер Алексей Суровцев, юмористка Анастасия Оруджова, юморист Иван Люленов, актер Константин Войтенко певец KADNAY, певица Евгения Власова олимпийская чемпионка Ольга Харлан, актер Артур Логай, певица Lida Lee, певец MELOVIN и олимпийский чемпион Станислав Горуна.

Автор: Ольга Робейко