Во втором эфире произвела фурор Alyona Alyona.

В воскресенье, 6 сентября, прошел второй эфир самого зажигательного шоу страны "Танцы со звездами".

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Ведущими шоу были незаменимые Юрий Горбунов и Тина Кароль. А вот почетный состав судей немного изменился. К Екатерине Кухар, Владу Яме и Григорию Чапкису присоединился победитель прошлого сезона Игорь Ласточкин.

УНИАН собрал для вас выступления звезд на первом эфире шоу "Танцы со звездами"

Тарас Цымбалюк и Яна Заяц станцевали страстное танго. Во время одной из сложных поддержек Яна едва не упала.

Юлия Санина и Дмитрий Жук станцевали нежную и в то же время страстную румбу, чтобы рок-дива смогла побороть неуверенность в себе.

Надежда Мейхер и Кирилл Васюк показали горячую самбу. Пара танцевала под хит Шакиры. Судьи отметили, что впервые кто-то станцевал сексуальнее амой Шакиры.

Санта Димопулос и Максим Леонов приготовили вальс. Судьи посчитали, что девушка станцевала даже лучше своего партнера.

Дарья Петрожицкая и Игорь Гелуненко продемонстрировали ритмичный джайв. Пара немного не попадала в музыку, поэтому наткнулась на критику со стороны судей.

Сергей Танчинец и Яна Цибульская перевоплотились в хиппи. Пара станцевала танго. При этом они получили наименьшее количество баллов.

Alyona Alyona и Юрий Гурич станцевали венский вальс. Рэперша хорошо справилась со своей задачей, поэтому Екатерина Кухар сдержала свое обещание и зачитала рэп.

Арам Азуманян и Антонина Руденко станцевали пасадобль и удивили судей. Этого мужчину теперь считают секс-символом проекта.

Позитив и Юлия Сахневич вышли на паркет с фристайлом. Судьи похвалили пару.

Сергей Мельник и Аделина Дели станцевали квикстеп. Пару хорошо оценили, а Кухар подарила экс-"холостяку" игрушку Кена.

Дмитрий Танкович и Илона Гвоздева показали романтический квикстеп. При этом они вылетели во втором эфире шоу.

Ольга Фреймут и Илья Падзина станцевали джайв. Звезда перевоплотилась в ревизора, надев мини-платье. Несмотря на это судьи остались не довольны.

Слава Каминская и Дмитрий Дикусар показала ча-ча-ча, которое девушка должна была станцевать еще в прошлом сезоне. Но тогда она получила травму и прекратила участие в шоу.

Олег Винник и Алена Шоптенко также станцевали ча-ча-ча. У пары много поклонников.

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Автор: Диана Могилевич