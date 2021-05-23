Как проголосовала Украина на конкурсе / фото REUTERS
В финале Евровидения голосовали не только зрители, но и компетентное жюри из разных стран. Украинская певица Tayanna огласила баллы, которые Украина поставила своим соперникам на конкурсе.
На Евровидении 2021 жюри из Украины проголосовали следующим образом:
- Италия - 12
- Франция - 10
- Швейцария - 8
- Израиль - 7
- Бельгия - 6
- Мальта - 5
- Исландия - 4
- Азербайджан - 3
- Португалия - 2
- Норвегия - 1
А вот украинцы распределили свои голоса так:
- 12 - Италия
- 10 - Литва
- 8 - Финляндия
- 7 - Швейцария
- 6 - Исландия
- 5 - Франция
- 4 - Россия
- 3 - Азербайджан
- 2 - Швеция
- 1- Бельгия
Стоит отметить, что по зрительским симпатиям Украина заняла второе место.
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