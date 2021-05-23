Как проголосовала Украина на конкурсе / фото REUTERS

В финале Евровидения голосовали не только зрители, но и компетентное жюри из разных стран. Украинская певица Tayanna огласила баллы, которые Украина поставила своим соперникам на конкурсе.

На Евровидении 2021 жюри из Украины проголосовали следующим образом:

  • Италия - 12
  • Франция - 10
  • Швейцария - 8
  • Израиль - 7
  • Бельгия - 6
  • Мальта - 5
  • Исландия - 4
  • Азербайджан - 3
  • Португалия - 2
  • Норвегия - 1

А вот украинцы распределили свои голоса так:

  • 12 - Италия
  • 10 - Литва
  • 8 - Финляндия
  • 7 - Швейцария
  • 6 - Исландия
  • 5 - Франция
  • 4 - Россия
  • 3 - Азербайджан
  • 2 - Швеция
  • 1- Бельгия

Стоит отметить, что по зрительским симпатиям Украина заняла второе место.
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Автор: Диана Могилевич