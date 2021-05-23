По зрительским симпатиям Украина заняла второе место.

В финале Евровидения голосовали не только зрители, но и компетентное жюри из разных стран. Украинская певица Tayanna огласила баллы, которые Украина поставила своим соперникам на конкурсе.

На Евровидении 2021 жюри из Украины проголосовали следующим образом:

Италия - 12

Франция - 10

Швейцария - 8

Израиль - 7

Бельгия - 6

Мальта - 5

Исландия - 4

Азербайджан - 3

Португалия - 2

Норвегия - 1

А вот украинцы распределили свои голоса так:

12 - Италия

10 - Литва

8 - Финляндия

7 - Швейцария

6 - Исландия

5 - Франция

4 - Россия

3 - Азербайджан

2 - Швеция

1- Бельгия

Стоит отметить, что по зрительским симпатиям Украина заняла второе место.

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Автор: Диана Могилевич