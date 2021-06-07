Главные роли в фильме режиссера-визионера Дэвида Лоури сыграли Дев Патель и Алисия Викандер.

Зрелищный фэнтези "Легенда о Зеленом рыцаре" выйдет в украинский прокат 26 августа 2021 года, показывать его будут только в кинотеатрах.

Об этом сообщила пресс-служба "Вольга Украина".

Отметим, главные роли в фильме режиссера-визионера Дэвида Лоури сыграли номинант на премию "Оскар" Дев Патель ("Лев", "История Дэвида Копперфилда", "Миллионер из трущоб") и лауреат премии "Оскар" Алисия Викандер ("Лара Крофт", "Из машины", "Девушка из Дании").

Также в стильном и масштабном фэнтези на основе цикла легенд о Короле Артуре и рыцарях Круглого стола появятся: Джоэл Эдгертон ("Исход: Цари и Боги", "Красный воробей", "Воин"), Шон Харрис "Миссия невыполнима: Последствия", "Миссия невыполнима: Племя изгоев", "Прометей"), Кейт Дики ("Игра престолов", "Звездные войны: Последние джедаи", "Ведьма"), Барри Кеоган ("Дюнкерк", "Чернобыль", "Убийство священного оленя"), Сарита Чоудхури ("Голодные игры: Сойка-пересмешница", "Голограмма для короля", "Джессика Джонс").

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Кроме того, в одной из ролей появится Эрин Келлиман, совсем недавно прославившаяся благодаря ключевой роли антагониста (Карли Моргентау) в шоу от студии Marvel "Сокол и Зимний солдат".

"Легенда о Зеленом рыцаре" от Дэвида Лоури, режиссера фильмов "Пит и его дракон", "История призрака", "Старик с пистолетом", рассказывает о племяннике легендарного Короля Артура, сире Гавейне, и его путешествии через искушения тела и духа, призраки и интриги к бою с гигантскими изумрудным незнакомцем - Зеленым рыцарем. Гавейну придется познать собственный характер и доказать свою ценность в глазах семьи и королевства перед лицом невероятной угрозы.

Спецэффектами в новом фильме Дэвида Лоури занималась легендарная компания, основанная Питером Джексоном, Weta Digital, на чьем счету работа не только над всеми частями "Властелина колец" и "Хоббита", но и множеством других блокбастеров, включая "Мстителей" и "Лигу справедливости".

Изначально "Легенда о Зеленом рыцаре" должна была выйти летом 2020 года, но фильм был перенесен на год по причине мировой пандемии.

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Автор: Марина Григоренко