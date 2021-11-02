Галины Хатчинс после инцидента была в сознании.

Оператор Галина Хатчинс, которую случайно убил актер Алек Болдуин на съемках фильма "Ржавчина", умерла не сразу. Ее сердце еще несколько часов билось.

Об этом сообщает Los Angeles Times.

После рокового выстрела Болдуин не понял, что произошло, ведь пистолет не должен был быть заряжен.

"Что, черт возьми, только что произошло? Что это было?" – все время повторял актер.

Читайте такжеНа съемочной площадке, где застрелили Галину Хатчинс, нашли боевые патроныНа съемочной площадке началась паника. У Хатчинс было сильное кровотечение, которое члены съемочной группы пытались остановить, но украинка заявила, что это бесполезно.

"Это нехорошо. Это совершенно бесполезно", - сказала умирающая Хатчинс.

Стрельба на съемках с Алеком Болдуином и гибель украинки

22 октября стало известно, что Болдуин случайно ранил на съемках двух человек, один из которых скончался. Управление шерифа сообщало, что актер застрелил оператора, 42-летнюю украинку Галину Хатчинс. Она была доставлена ​​по воздуху в больницу в Альбукерке, где и скончалась. Как сообщается, съемочная группа снимала сцену, в которой использовалось огнестрельное оружие.

Вскоре стали известны подробности о погибшей. Оператор-постановщик Галина Хатчинс, которая пострадала на съемках фильма "Раст", окончила КНУ и долгое время снимала документалки. После этого место происшествия показали с высоты на видео.

Генеральное консульство Украины в Сан-Франциско отреагировало на инцидент, а также стало известно о реакции актеров и съемочной группы на трагедию.

Автор: Анастасия Горбачева