В течение восьми лет Disney оставалась мировым лидером по кассовым сборам благодаря фильмам киновселенной Marvel.

Кинокомпания Universal впервые с 2015 года сместила Disney с первого места в списке самых высокооплачиваемых киностудий мира. Достичь ей этого удалося благодаря коммерческому успеху фильмов "Братья Супер Марио в кино", "Оппенгеймер" и "М3ГАН".

Как пишет Variety, всего 24 фильма Universal, выпущенные в 2023 году, собрали в мировом прокате более 4,9 миллиардов долларов. Disney в прошлом году выпустила 17 новых фильмов, включая "Стражи галактики 3", "Индиана Джонс и Колесо судьбы" и "Русалочка". Всего они собрали в мировом прокате почти 4,83 миллиарда долларов, позволив компании занять вторую строчку лидеров по кассовым сборам.

В то время, кинокомпания Warner Bros. заняла третье место с доходом в 3,84 миллиарда долларов в мире, благодаря фильмам "Барби", "Монахиня 2" и "Вонка". Sony и Paramount еще не сообщили об итоговых доходах за 2023 год, но, по предварительным оцненкам, каждая студия заработала примерно по 2 миллиарда долларов по всему миру, замыкая пятерку лучших.

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Так, благодаря фильмам "Человек-паук: Через вселенные", "Праведник 3" и "Наполеон" Sony имеет небольшое преимущество, заработав 2,09 миллиарда долларов по всему миру. Компания Paramount, чьими основными релизами стали "Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть первая", "Подземелья и драконы: Честь среди воров" и "Щенячий патруль: Мегакино", завершила год с мировой выручкой в 2,03 миллиарда долларов.

С чем связан провал Disney

Помимо утраты многолетнего лидерства, впервые за долгое время в топ-3 самых финансово успешных фильмов года не попал ни в один фильм Disney – в тройке лидеров оказались "Барби" Warner Bros. (1,4 миллиарда долларов), а также "Братья Супер Марио в кино" (1,3 миллиарда долларов) и "Оппенгеймер" (950 миллионов долларов) от Universal. Кроме того, впервые с 2014 года (за исключением охваченных пандемией 2020 и 2021 годов) ни один из фильмов Disney не превысил отметку в 1 миллиард долларов.

Как поясняет издание, Disney все еще остается локомотивом кассовых сборов, но реальность такова, что большинство фильмов студии 2023 года не оправдали ожиданий. "Стражи Галактики 3" (845 миллионов долларов) по факту стали единственным успешным проектом, тогда как череда неэффективных сиквелов и ремейков ("Человек-муравей и Оса: Квантомания", "Марвелы", "Особняк с привидениями" и многие другие) привела к тому, что студия уступила Universal.

Также издание отмечает, что многие скромные победы или даже откровенные провалы Disney можно было бы оправдать ошеломляющими успехам его конкурентов. Проблема в том, что фильмы студии чрезвычайно дорогие – их производственный бюджет обычно составляет от 200 до 250 миллионов долларов – поэтому им приходится преодолевать высокие планки с точки зрения прибыльности. Таким образом, хотя "Человек-муравей и Оса: Квантомания" занял 10-е место в рейтинге самых кассовых фильмов года с 476 миллионами долларов, он все равно стал убыточным для студии.

Отметим, что в течение восьми лет Disney оставалась мировым лидером по кассовым сборам в первую очередь благодаря фильмам киновселенной Marvel, среди которых собравшие почти 2,8 миллиарда долларов "Мстители: Финал". Однако сейчас она переживает серьезный кризис, и фактически все выпущенные в этом году фильмы серии оказались провальными – ни один не собрал более 1 миллиарда, также они получили скромные оценки как от критиков, так и от зрителей.

Более того, в конце декабря 2023 года киновселенная Marvel осталась без главного злодея. Актера Джонатана Мейджорса, исполнявшего роль Канга Завоевателя, уволили после того, как суд присяжных в Нью-Йорке признал его виновным в нападении на его бывшую девушку Грейс Джаббари. Теперь боссы компании срочно решают, что делать дальше, ведь на этом персонаже было завязано развитие мультивселенной на несколько лет вперед.

Как сообщал УНИАН, ранее источники Variety сообщали, что кинокомпании Warner Bros. и Paramount начали переговоры о слиянии.

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