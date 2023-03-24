Зрителям покажут еще один сезон сериала, после чего он будет завершен.

Netflix анонсировал пятый сезон популярного сериала "Ты" (You), рассказывающего о психопате-убийце Джо Голдберге, одновременно объявив, что он станет для шоу последним.

"До свидания... ТЫ. Джо Голдберг вернется в пятом и последнем сезоне "Ты", – сообщил стриминговый сервис в своем Instagram.

О чем сериал "Ты"

Американский сериал "Ты" в жанре криминальная драма / психологический триллер основан на одноименном романе Каролины Кепнес и рассказывает о мужчине по имени Джо Голберг. Он умен и обаятелен, однако одновременно Джо является хладнокровным психопатом-убийцей, который становится одержимым женщинами, на которых он обращает внимание.

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Первый сезон сериал вышел в 2018 году. Тогда Голберг жил в Нью-Йорке и работал в книжном магазине, а объектом его любви была начинающая писательница Гвиневра Бек.

Во втором сезоне Голберг создал новую личность Вилла Беттельгейма и переехал в Лос-Анджелес, где в течение следующих двух сезонов строил отношения с шеф-поваром Лав Куинн. Впрочем, и здесь он не изменял своим старым привычкам.

В третьем сезоне уже Лав совершала ужасные поступки, чтобы сохранить отношения с любимым, который, в свою очередь, встретил новую одержимость.

В четвертом сезоне Джо переехал из США в Великобританию, создав новую личность профессора Джонатана Мура, получившего работу в престижном колледже Лондона. Там он разрывался между одержимостью Мэриен Беллами из 3 сезона и отношениями с богачкой Кейт Гэлвин. В финале сезона Джо и Кейт вместе переезжают в Нью-Йорк, где они берутся за очищение его имени.

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