В новом сезоне харизматичный убийца переедет из США в Лондон.

Netflix выпустил первый трейлер четвертого сезона популярного сериала "Ты" (You), рассказывающего о психопате-убийце Джо Голдберге.

На этот раз харизматичный убийца с манией к контролю переедет из США в Великобританию, создав новую идентичность профессора Джонатана Мура, получившего работу в престижном колледже Лондона.

Постепенно он вливается в жизнь лондонской молодой элиты и пытается порвать с прежними пагубными привычками, однако вскоре он начинает проявлять интерес к новой жертве. Между тем, Лондон шокирует серия убийств в элитных кругах.

Параллельно Голдберга будут мучать воспоминания о Мэриен Беллами из 3 сезона.

Главную роль, как и в предыдущих сезонах, исполняет звезда сериала "Сплетница" Пенн Бэджли. Также к роли Мэриен вернулась Тати Габриэль ("Леденящие душу приключения Сабрины", "Uncharted").

Среди новичков сезона – Лукас Гейдж ("Белый Лотос", "Эйфория"), Шарлотта Ричи ("Призраки", "Свежее мясо"), Тилли Кипер ("Жители Ист-Энда"), Эми-Лей Хикмен ("Жители Ист-Энда"), Эд Спилерс ("Аббатство Даунтон) и другие.

Четвертый сезон сериала будет разделен на две части, первая из которых станет доступна на Netflix уже 9 февраля 2023 года. Вторая часть выйдет через месяц после первой – 9 марта 2023 года. При этом пока не сообщается, по сколько эпизодов будет в каждой части и в целом в сезоне. Однако предыдущие три сезона насчитывали по 10 эпизодов каждый.

Сериал "Ты" – что известно

Американский сериал "Ты" в жанре криминальная драма / психологический триллер, основанный на одноименном романе Каролины Кепнес, рассказывает о мужчине по имени Джо Голберг. Он умен и обаятелен, однако у него есть серьезная проблема – когда он влюбляется, он становится одержим своим новым увлечением, и он готов на все, чтобы завоевать эту женщину. Даже на убийство.

В первом сезоне, который вышел в 2018 году, Голберг жил в Нью-Йорке и работал в книжном магазине, а объектом его любви была начинающая писательница Гвиневра Бек.

Во втором сезоне, который вышел в 2019 году, Голберг взял имя Вилл Беттельгейм и переехал в Лос-Анджелес, где в течение следующих двух сезонов он строил отношения с шеф-поварихой Лав Куинн, постепенно возвращаясь к своим старым привычкам. Однако в третьем сезоне, представленном в 2021 году, уже Лав прибегла к ужасным вещам, чтобы сохранить отношения с любимым, который, тем временем, встретил новую одержимость.

Вас также могут заинтересовать новости: