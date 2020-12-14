В описании говорится, что после многих лет столкновений с суперзлодеями известные супергерой и журналистка стали родителями.

Канал The CW представил новый постер сериала под названием "Супермен и Лоис".

Читайте такжеПредставлен звездный постер драмы "Дьявол навсегда"На снимке, опубликованном в Twitter проекта, изображены Кларк Кент и Лоис Лейн в исполнении Тайлера Хэклина и Битси Таллок соответственно. Дуэт впервые появился в сериале "Супергерл".

В описании говорится, что после многих лет столкновений с суперзлодеями известные супергерой и журналистка стали родителями. Теперь им нужно как-то справляться с теми стрессом и сложностями, с которыми сталкиваются современные родители. По сюжету у героев два сына, их сыграют Джордан Эльзасс и Александр Гарфин. Без противостояний с новыми злодеями дело не обойдется, передает 112.ua.

Премьера "Супермена и Лоис" состоится 23 февраля 2021 года.

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Автор: УНИАН