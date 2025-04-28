Сериал насчитывает всего шесть эпизодов.

На Netflix появился новый сериал "Садовник", который можно посмотреть буквально за один день. Он настолько затягивает своим сюжетом, что от него невозможно оторваться.

Криминальная драма, состоящая из 6 серий, рассказывает о парне, который из-за полученных травм потерял способность чувствовать. Он не испытывает абсолютно никаких чувств, поэтому под прикрытием садовника совершает самые жуткие убийства.

Также, по сюжету, одну из главных ролей играет мама парня. Именно на нее он работает, а она удачно пользуется особенностью своего сына, но до определенного момента...

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Элмер, так зовут главного героя, неожиданно влюбляется в свою потенциальную жертву.

Роль Элмера в сериале исполнил Альваро Рико, его жестокую мать сыграла звезда "Кападокии" Сесилия Суарес, а Вайолет - жертву, в которую влюбился Элмер - на экране воплотила Каталина Сопелана.

Также к актерскому касту присоединились Эмма Суарес, Фрэнсис Лоренцо, Мария Васкес и Иван Массаге.

Напомним, сериал "Злые духи" от 2+2 выйдет на Netflix.

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