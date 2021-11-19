С кем все-таки останется Катерина Вербицкая (Жадан)?

Создатели костюмированной драмы "Крепостная-3" решили не интриговать зрителей - будет продолжение сериала или нет - и показали анонс 4 сезона.

УНИАН рассказывает, чем закончился 3 сезон сериала "Крепостная".

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Финал сериала "Крепостная" 3 сезон

Главная героиня драмы Катерина Жадан (Вербицкая) снова остается одна. Ее муж Андрей Жадан погиб во время конфликта с давним врагом Стефаном Яблоневским. Последний давно влюблен в Катю, в чем ей неоднократно признавался.

Катерина решает, что В Червинке ее больше ничего не держит, и хочет исполнить давнюю мечту - уехать в Цюрих. Но туда она отправится не одна, с ней поедет и Яблоневский. Позже у пары родится сын, которого они назовут Яношем.

Интересно, что Павлина тоже едет с Катей, но не одна, она обрела свою любовь в виде Карпа Карповича.

Назар забирает дочь и решает порвать отношения с Ольгой Родзевич, он не хочет быть обузой. Кузнец хочет всего достичь сам, а не сидеть на шее у девушки.

Пан Безус имитировал самоубийство, а его жена Рогнеда стала владелицей борделя, в котором она когда-то мстила супругу, искушая богатых посетителей.

Сериал "Крепостная": что известно о костюмированной драме

"Крепостная" (укр. "Кріпосна") — украинская костюмированная телевизионная драма Феликса Герчикова и Макса Литвинова.

Премьера телесериала состоялась 25 февраля 2019 года на украинском телеканале СТБ.

Премьера второго сезона телесериала состоялась 3 августа 2019 года на польском телеканале TVP1.

21 ноября 2019 года телесериал был официально продлён на 48 новых серий (третий и четвертый сезоны).

18 ноября 2021 года вышла финальная серия третьего сезона костюмированной драмы.

Автор: Ольга Робейко