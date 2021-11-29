Наталка Денисенко в детстве получила тяжелую травму.

Украинская актриса Наталка Денисенко в детстве упала и сломала несколько позвонков. Тогда она целый месяц лежала на твёрдых досках с небольшим матрасом, не вставая даже в туалет.

"Спустя месяц трещинки на позвонках срослись, и встав с кровати, я заново училась ходить, так как вестибулярный аппарат привык к горизонтальному положению… Через пол года я пошла в первый класс, и мама носила весь год за мной портфель, потому что даже малейшую тяжесть носить было нельзя. Позвоночник и мышцы были очень слабые, врач посоветовал "укреплять мышечный корсет" и отдать меня на танцы", - говорит Наталка.

Так, Денисенко прозанималась танцами аж до восьмого класса. Затем она начала ходить в театральную студию и заниматься вокалом. Какое-то время у нее был перерыв в танцах. А сейчас Наталка занимается на пилоне и периодически показывает видео с тренировок.

Напомним, кто из звезд закатывает скандалы мужьям за "лайки" в Instagram.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Диана Могилевич