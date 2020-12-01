Сериал рассказывает историю правления королевы Британии Елизаветы II.

"Корона" (The Crown) — исторический драматический телесериал, выходящий на Netflix и посвящённый правлению королевы Великобритании Елизаветы II.

На данный момент вышло 4 сезона сериала, а всего их планируется 6. Сериал поделен на три части - каждая из них рассказывает об определенном периоде правления королевы Елизаветы II. Каждые два сезона актерский состав меняется. Этот проект стал одним из самых дорогостоящих сериалов не только в истории Netflix, но и в мире — первый сезон шоу стоил огромные даже по меркам блокбастеров сто пятьдесят миллионов долларов.

Информация о сериале "Корона"

Жанр - драма, исторический, биография

Режиссеры - Бен Карон, Филип Мартин, Джулиан Джэрролд, Стивен Долдри, Филиппа Лоуторп

Сценаристы - Питер Морган, Эдвард Хемминг, Лора Дили, Джон Бриттайн, Джонатан Уилсон

Производство - Left Bank Pictures, Sony Pictures Television

Даты выхода сезонов: 1 сезон - 4 ноября 2016 года, 2 сезон - 8 декабря 2017 года, 3 сезон - 17 ноября 2019 года, 4 сезон - 15 ноября 2020 года

Награды сериала: награда Гильдии киноактеров США, 3 прайм-таймовых премий "Эмми"

Трейлер сериала

Сюжет сериала "Корона"

1 сезон

В центре сюжета — интриги, махинации и любовные связи, происходящие за закрытыми дверями двух самых известных домов Великобритании: Букингемского дворца и дома номер 10 на Даунинг-стрит — а также их влияние на мировую историю во второй половине XX века.

Британия, 1947 год. Едва перешагнувшая двадцатилетие принцесса Елизавета собирается под венец. Её избранник — принц датский и греческий Филипп - бравый военный, страстно влюбленный в свою избранницу. Кажется, что эту знатную пару ждет счастливое будущее. Но над Елизаветой постоянно нависает тяжесть короны — многим давно очевидно, что не слишком сильный здоровьем король Георг VI со временем передаст корону Елизавете. Девушке из безмолвной принцессы, незаметной и высмеиваемой родственниками, предстоит превратиться в одного из самых почитаемых и любимых монархов на планете.

2 сезон

С началом новой эпохи Елизавете приходится справляться с переменами в мире, пытаясь при этом сохранить монархию и свой брак.

3 сезон

1960–1970-е годы. Королевская семья переживает конфликты и предательство, стараясь сохранить традиции в стремительно меняющемся мире.

4 сезон

1980-е годы. Между королевой Елизаветой и премьер-министром Маргарет Тэтчер возникает конфликт, а принц Чарльз вступает в скандально известный брак с леди Дианой Спенсер.

Актеры сериала "Корона"

Королева Елизавета II - Клэр Фой (1-2 сезон), Оливия Колман (3-4 сезон), Имельда Стонтон (5-6 сезон).

Принц Филипп, муж Елизаветы - Мэтт Смит (1-2 сезон), Тобайас Мензис (3-4 сезон), Джонатан Прайс (5-6 сезон).

Принцесса Маргарет, младшая сестра Елизаветы - Ванесса Кирби (1-2 сезоны) и Хелена Бонэм Картер (3-4 сезоны).

5 причин посмотреть сериал "Корона"

1. Звездный состав

Читайте такжеПравительство Британии просит Netflix добавить в сериал "Корона" предупреждение о вымышленном сюжетеВсе сезоны сериала пестрят всемирно известными звездами британского кино. Главные герои сериала меняются каждые 2 сезона, поскольку их персонажи взрослеют. Молодая актриса Клэр Фой исполнила роль Елизаветы в первых двух сезонах. Сериал Netflix сделал ее звездой и принес ей "Золотой глобус", две награды Гильдии актеров США и премию "Эмми". Мужа Елизаветы гергоца Филиппа сыграл звезда сериала "Доктор Кто" Мэтт Смит, известный как Одинадцатый доктор. В других ролях - известные британские актеры Ванесса Кирби, Хэлена Бонем Картер, Джаред Харрис, Чарльз Дэнс и Джиллиан Андерсон.

2. Больше чем биография

Сценарист сериала Питер Морган хорошо знаком с биографией Елизаветы и неоднократно снимал фильмы и пьесы о жизни королевы. В своем сериале Морган показал эволюцию королевской семьи, закулисье Букингемского дворца, отношение самой Елизаветы II к институту власти и ее сомнения в устаревшей форме правления.

3. Тема Второй мировой войны

После Второй мировой войны начался закономерный процесс деколонизации, который также затронул Великобританию. Великобритания была активным участником главных событий послевоенной истории - большинство из них раскрыты в сериале "Корона". Сериал Netflix - это упрощенный учебник по истории второй половины XX века, который дает общее представление о социополитических процессах и глобализации после Второй мировой.

4. Качественная драма

Смотреть сериал совсем нескучно, поскольку помимо политических ходов и решений жизнь королевской семьи полна скандалов, которых хватило на 6 сезонов сериала. И хоть сюжет сериала далек от правдоподобности, он умело раскрывает характеры персонажей через диалоги, метафоры и визуальные сравнения.

5. Оценки и награды

За два сезона "Корона" получила заслуженный статус одного из главных сериалов Netflix в этом десятилетии. Сериал получил высокие оценки как зрителей, так и профессиональных критиков. Британская газеты "Дэйли Телеграф" назвала сериал "лучшей мыльной оперой на ТВ" и поставила ему 5 из 5 баллов.

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Автор: Екатерина Пулатова