Сериал с первых серий погружает в волнующую и полную противоречий жизнь подростков генерации Z.

Вечером 27 ноября на YouTube-канале Молодежные сериалы 1+1 media появились первые 3 серии молодежного сериала "Секс, Инста и ВНО".

Сериал про каждого из нас - откровенно, честно, несколько неудобно и без цензуры уже с первых серий погружает в волнующую и полную противоречий жизни подростков генерации Z.

Выборы президента школы, недетская конкуренция между главными претендентками, первый секс, друзья, учителя, родители и ВНО - с первых минут во всей круговерти этих событий вы познакомитесь с самой популярной девочкой в школе Сашей Моцак и ее конкуренткой Евой Горбатюк. Ева не остановится ни перед чем, пока все в школе не начнут считать ее лучшей, чем Сашу и именно с их противостояния и начинается история подростков, которые находятся на грани между детством и взрослой жизнью.

В характерах героев сериала и из их диалогов легко будет узнать себя и перенестись в атмосферу школьной жизни. А еще вдоволь посмеяться и посопереживать каждому из 13-ки ключевых персонажей.

Все желающие ознакомиться с новой сериальной историей о поколении Z могут посмотреть первые 3 серии уже сегодня, 27 ноября, в свободном доступе на YouTube канале “Молодежные сериалы 1+1 media”.

Все 12 серий сезона уже доступны для просмотра на 1+1 video по цене 79 грн.

"Секс, Инста и ВНО" - первый украинский digital-сериал о подростках, созданный командой 1+1 Digital Studios. Автором идеи сериала и шоуранером проекта стала Ирина Никончук, режиссер-постановщик - Антонио Лукич, сценаристы - Евгения Бабенко и Павел Остриков. Сезон состоит из 12 серий, события в которых происходят в Виннице. Главные роли исполняют актеры-студенты КНУТКиТ им. Карпенко-Карого и КНУКиИ. Впервые для создания сериала был задействован музыкальный супервайзер Сергей Вовк. Главный трек к сериалу - "ZNO" исполняет группа "Вагоновожатые".

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Автор: Александр Топчий