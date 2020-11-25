Сериал можно приобрести на сайте платформы.

25 ноября на 1+1 video стартует первый в Украине молодежный digital-сериал «Секс, Инста и ВНО». Сериал можно приобрести на сайте платформы и посмотреть сразу все 12 серий сезона.

Сериал "Секс, Инста и ВНО", созданный эксклюзивно для платформы 1+1 video, честно, без цензуры и шаблонов показывает, чем на самом деле живет поколение Z. 12-серийная teen-dramedy рассказывает о жизни винницких школьников, которые взрослеют в украинских реалиях – влюбляются, дружат и враждуют, переживают первые трудности, ищут общий язык с родителями и с собой. И параллельно с этим готовятся к ВНО.

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Над созданием сериала работала шоураннер проекта Ирина Никончук и команда 1+1 Digital Studios вместе с режиссером Антонио Лукичем и сценаристами Евгенией Бабенко и Павлом Остриковым.

Основной каст – это новое актерское поколение украинского кино. Главные роли в сериале сыграли студенты первых курсов КНУТКиТ им. Карпенко-Карого и КНУКиИ, над подбором которых работала кастинг-директор Алла Самойленко.

На экране также появляются известные актеры − Ирма Витовская, Наталья Васько, Ирина Веренич-Островская, Ольга Сафронова и Евгений Бушмакин.

Впервые в украинской киноиндустрии для музыкального оформления сериала был задействован музыкальный супервайзер, которым стал Сергей Вовк, сооснователь лейбла Thousand Kisses Place. Главный трек для "Секс, Инста и ВНО" − песню "ZNO" − создала група «Вагоновожатые».

Раскрывая тематику подростковых проблем и проводя фокус-группы на этапе разработки сценария, для достоверности сцен, команда сериала заручилась помощью профессиональных психологов и сексологов: Ольги Протасовой и Юлии Ярмоленко.

"Секс, Инста и ВНО» – это та история, о которой не расскажут на ТВ, это история, где есть место разным жизненным обстоятельствам, которые происходят с нами в реальной жизни, и разным героям. Именно only digital-формат сериала позволил нам в полной мере раскрыть все те темы, о которых до сих пор не принято и неудобно говорить в целом, и показывать жизнь с разных сторон», - рассказывает Анна Ткаченко, главная продюсер сериала, руководитель 1+1 Digital.

"От идеи до ее реализации прошло 2 года. И мы с командой 1+1 Digital Studios очень гордимся, что мы смогли создать сериал, который будет честным, откровенным и впервые расскажет о поколении Z в среде, где они пытаются донести свое мировоззрение и свое слово. Верим, что зритель почувствует искренность нашей истории, узнает себя, возможно, переосмыслит какие-то вещи и точно полюбит героев "Секс, Инста и ВНО", − делится Ирина Никончук, автор идеи сериала и руководитель 1+1 Digital Studios.

Сериал доступен на 1+1 video. Стоимость просмотра всех 12 серий "Секс, Инста и ВНО" составляет 79 грн.

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Автор: УНИАН