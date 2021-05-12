Многие сериалы уже успели покорить телезрителей.

В 2021 году различных на телеканалах и стриминговых сервисах вышло множество интересных сериалов на любой вкус.

"ВандаВижен" / WandaVision

Американский мини-сериал производства Marvel Studios, который рассказывает о персонажах комиксов Marvel Ванде Максимовой, более известной как Алая Ведьма, и Вижене.

Ванда, обладающая телекинетическими способностями, выходит замуж за Вижена, андроида, созданного на основе искусственного интеллекта J.A.R.V.I.S. Они поселяются в уютном домике, Вижен устраивается на работу, а Ванда становится домохозяйкой. Однако через некоторое время оба начинают подвергать сомнению окружающую реальность.

Сериал "ВандаВижен" насчитывает 9 серий.

"Люпен" / Lupin

Главный герой сериала джентльмен-грабитель Ассан Гиот вдохновился историей литературного персонажа романов Мориса Леблана о знаменитом воре ХХ века Арсене Люпене и сам стал вором, живя в современном Париже.

Ассан Гиот виртуозно грабит богатых, при этом он еще и пытается восстановить честное имя отца, которого 25 лет назад несправедливо обвинили в преступлении и довели до самоубийства.

Первые 5 эпизодов вышли в январе этого года. Еще 5 эпизодов ожидаются летом.

"Крутой Уокер" / Walker

Американский телесериал в жанре боевика, римейк телевизионного сериала 1993-2001 годов "Уокер, техасский рейнджер". В главной роли – Джаред Падалеки.

Корделл Уокер – один из лучших агентов под прикрытием. После смерти жены он переезжает в свой родной город, веря, что смена обстановки поможет не только ему, но и детям. В городе он продолжает борьбу с преступностью.

"Кларисса" / Clarice

Сиквел триллера "Молчание ягнят". Главная героиня-агент ФБР Клариса Старлинг, которая расследует дела об изнасиловании и серийных убийствах.

Действие разворачивается в Вашингтоне в 1993 году, через год после событий фильма "Молчание ягнят". Сериал расскажет о личной истории Клариссы, а также покажет, как она вернулась к охоте за серийными убийцами и сексуальными маньяками после столкновения с Ганнибалом Лектером.

"Сокол и Зимний солдат" / The Falcon and the Winter Soldier

Американский супергеройский сериал о персонажах Marvel Comics – Сэме Уилсоне (Сокол) и Баки Барнсе (Зимний солдат).

Сэм Уилсон изредка подрабатывает на американское правительство и выезжает в командировки, но делает это в старом костюме: он до сих пор не знает, как быть с переданным ему щитом Капитана Америки. А Баки Барнса мучают постоянные кошмары, из-за чего он вынужден посещать психотерапевта. При этом герои должны объединиться, чтобы выследить и остановить опасную организацию.

"Мейр из Исттауна" / Mare of Easttown

Американский мини-сериал, премьера которого состоялась в апреле 2021 года на телеканале HBO. Главную роль в нем исполнила Кейт Уинслет, сыграв детектива.

События в сериале разворачиваются в маленьком провинциальном городке в штате Пенсильвания. В этом тихом месте произошло страшное убийство и героине Кейт Уинслет приходится его расследовать. Параллельно ее личная жизнь начинает трещать по швам и разваливаться.

"Тень и кость" / Shadow and Bone

Сериал компании Netflix, основанный на фэнтези-романах американской писательницы Ли Бардуго "Тень и Кость" и "Шестерка Воронов". Премьера первого сезона состоялась в апреле текущего года.

По сюжету мир разделила тьма, где обитают плотоядные чудовища. Однажды девушка обнаруживает силу, способную восстановить равновесие. Но пока она пытается отточить свою силу, опасные силы плетут заговор против нее.

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Автор: Алина Вишневская