Премьеру фильма несколько раз переносили из-за пандемии.

В сети появился новый трейлер приквела франшизы Kingsman "King's Man: Начало" о зарождении организации Kingsman во времена Первой мировой войны.

Ролик опубликован на YouTube-канале 20th Century Studios.

Это пятый трейлер картины.

В новом ролике сделан акцент на столкновении персонажей с Григорием Распутиным и другими противниками.

Премьеру фильма несколько раз переносили из-за пандемии. По последней информации, она должна состояться в январе 2022 года.

"King's Man: Начало": новый трейлер

"King's Man: Начало": что известно о боевике

Режиссером и сценаристом фильма выступил Мэттью Вон.

Главные роли исполнили Харрис Дикинсон, Рэйф Файнс, Мэттью Гуд, Стэнли Туччи, Джемма Артертон, Даниэль Брюль и Аарон Тейлор-Джонсон.

Сюжет. В фильме повествуется о зарождении организации Kingsman во времена Первой мировой войны и о трудностях, с которыми пришлось столкнуться первым шпионам.

Автор: Катерина Шварц