В сети появился новый трейлер приквела франшизы Kingsman "King's Man: Начало" о зарождении организации Kingsman во времена Первой мировой войны.
Ролик опубликован на YouTube-канале 20th Century Studios.
Это пятый трейлер картины.
В новом ролике сделан акцент на столкновении персонажей с Григорием Распутиным и другими противниками.
Премьеру фильма несколько раз переносили из-за пандемии. По последней информации, она должна состояться в январе 2022 года.
"King's Man: Начало": новый трейлер
"King's Man: Начало": что известно о боевике
Режиссером и сценаристом фильма выступил Мэттью Вон.
Главные роли исполнили Харрис Дикинсон, Рэйф Файнс, Мэттью Гуд, Стэнли Туччи, Джемма Артертон, Даниэль Брюль и Аарон Тейлор-Джонсон.
Сюжет. В фильме повествуется о зарождении организации Kingsman во времена Первой мировой войны и о трудностях, с которыми пришлось столкнуться первым шпионам.