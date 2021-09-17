Проект анонсировали еще в декабре 2017 года, но съемки прерывали из-за пандемии.

В сети появился долгожданный трейлер новой работы легендарного мексиканского кинорежиссера Гильермо дель Торо ("Лабиринт Фавна", "Форма воды", "Хеллбой", "Багровый пик").

В кинокартине "Аллея кошмаров" с участием именитых Кейт Бланшетт, Уильям Дефо, Брэдли Купера и Руни Мара речь пойдет о бывшем сотруднике карнавала Стэна Карлайла.

Молодой аферист (Брэдли Купер) выдает себя за телепата в Нью-Йорке 1940-х годов. Однажды он встречает психиатра (Кейт Бланшетт), которая попытается раскрыть его обман и мошенничество.

Лента снята по мотивам книги Уильяма Линдси Грэшема. Это уже вторая экранизация романа, однако сам режиссер еще не так давно пообещал, что покажет историю по-своему.

Фильм, который дель Торо задумал еще в 1990-х, обещает быть нетипичным нуаром, хотя сам автор не впервые пытается реализовать себя в этом жанре. По словам дель Торо, нуар покажут "с необычной точки зрения".

Проект анонсировали еще в декабре 2017 года, но съемки начались спустя три года. Весной 2020-го их приостановили из-за пандемии коронавируса и лишь 16 сентября возобновили.

На экраны "Аллея кошмаров" выйдет в декабре 2021 года.

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Автор: Виолетта Орлова