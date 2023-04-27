Сериал выйдет на Netflix 12 июня 2023 года.

Netflix показал эпический трейлер южнокорейского постапокалиптического экшна "Рыцарь в черном" (Black Knight), от которого платформа ожидает повторения успеха "Игры в кальмара".

События сериала, основанного на веб-мультфильме Delivery Knight, происходят в 2071 году, когда загрязнение воздуха на планете Земля достигло такого уровня, что снаружи невозможно жить без специальных респираторов. Поскольку большая часть Корейского полуострова теперь превратилась в пустошь, и только 1% его населения остались живы, водители службы доставки играют решающую роль в выживании его жителей, доставляя им кислород и различные продукты. Легендарный курьер под именем "5-8", обладающий необычайными боевыми способностями, встречает беженца Са-Вола, который мечтает стать курьером, чтобы спасти других беженцев.

По имеющейся информации, бюджет сериала составил около 20 миллионов долларов.

Южнокорейские фильмы и сериалы на Netflix

В последние годы Netflix решил сделать ставку на южнокорейский контент. В частности, на днях стало известно, что платформа вложит 2,5 миллиарда долларов в производство фильмов и серилов в Южной Корее, пишет Variety.

Как пишет издание, в 2021 году Netflix потратил на создание корейских фильмов и сериалов 500 миллионов долларов, а в 2022 году эта сумма могла составлять уже 700 миллионов долларов, вероятно, на фоне успеха сериала "Игра в кальмара", второй сезон которого сейчас находится в разработке.

Вас также могут заинтересовать новости: