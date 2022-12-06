Зарубежные лейблы отказались сотрудничать с продакшенами страны-агрессора.

Ivi, Amedia, Start и другие российские кинокомпании теперь не будут использовать в своих продуктах музыку зарубежных лейблов. Речь идет о тех фильмах и сериалах, которые сейчас находятся на стадии производства.

В уже представленных картинах ничего менять не будут, сообщают росСМИ.

"Решение было принято на срочном совещании киноделов в конце ноября. Информацию нам подтвердил продюсер Борис Осипенко, присутствовавший на встрече. Говорит, ситуация не критичная и большинство зрителей не почувствуют разницы", - пишет Telegram-канал "Mash".

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Санкции, которые повлияли на культурную сферу РФ

После того, как Россия развязала полномасштабную войну на территории Украины, со страной-агрессором отказались сотрудничать многие кинокомпании, музыкальные лейблы, производители контента. Так, первыми российский рынок покинули компании Warner Bros., Sony, Disney, Netflix, Paramount, Universal и другие.

Но там решили не отчаиваться и транслировать в кинотеатрах ленты, незаконно скачанные через торрент. Например, нового "Бэтмена" там назвали "Летучей мышью" и показывали в обход санкций.

Напомним, в России перестал работать Netflix без VPN.

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