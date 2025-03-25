Создатели ленты обещают еще больше приключений.

BBC и Disney показали новый трейлер сериала "Доктор Кто" с актером Шути Гатвой.

Известно, что продолжение перезапуска культовой киноленты стартует уже 12 апреля. В него войдет восемь эпизодов, которые будут выходить еженедельно и поразят зрителей невероятными приключениями. Исполнительным продюсером снова стал Рассел Т. Дэвис, который работал над перезапуском в 2005 году и сейчас решил вернуться к своей должности.

Кстати, в новом сезоне спутницей главного героя станет Белинда, которую сыграет актриса Варада Сету. Они отправятся на неизведанные ранее планеты, а еще станут героями мультфильма. Также в актерский состав вошли Милли Гибсон, Рилан Кларк, Алан Камминг, Джон Хауэр-Кинг и другие.

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Что известно о сериале "Доктор Кто"

"Доктор Кто" - это известный британский сериал, который считается самым продолжительным научно-фантастическим сериалом всех времен. Впервые он вышел на BBC еще в 1963 году. Лента повествует о приключениях путешественника во времени, известного как Доктор, и его спутников. Они исследуют время и пространство, а еще решают много неожиданных проблем. Кстати, главного героя в разных сезонах играли разные актеры. По замыслу сценаристов, Доктор может менять свою внешность и даже характер.

Напомним, ранее вышел новый фрагмент сериала "Чужой: Земля".

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