Премьера сериала производства HBO запланирована на 3 марта 2024 года на Max.

Стриминговый сервис Max представил трейлер драматического мини-сериала в жанре политическая сатира "Режим" (The Regime) с Кейт Уинслет в главной роли.

Согласно официальному синопсису, события сериала будут происходить в течение года за стенами дворца в вымышленной стране Центральной Европы с авторитарным режимом. Именно в это время режим начнет приходить в упадок.

Кейт Уинслет ("Титаник", "Вечное сияние чистого разума", "Стив Джобс") досталась роль канцлера государства, которая считает, что ее положению угрожают внутренние беспорядки.

Также в сериале сыграли Маттиас Схунартс ("Ржавчина и кость", "Лофт", "Бессмертная гвардия"), Андреа Райсборо ("Бердмэн", "Смерть Сталина") и Хью Грант ("Реальная любовь", "Дневник Бриджит Джонс", "Вонка"). Последнему досталась роль лидера оппозиции, чей арест вызовет масштабные протесты.

Шоуранером сериала выступил Уилл Трэйси, который в свое время работал над сериалом "Наследники" и фильмом "Меню".

Премьера сериала производства HBO запланирована на 3 марта 2024 года на Max. Всего он буде насчитывать шесть эпизодов.

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