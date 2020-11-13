Рэпер появился в клипе в образе Санты \ скриншот с видео
Американский рэпер Lil Nas X, песня Old Town Road которого побила 24-летний рекорд Мэрайи Кэри в чарте Billboard Hot 100, выпустил клип на песню под названием Holiday.
Читайте также"Короли классического рока": AC/DC презентовали новый клип (видео)Музыкальное видео рэпер решил посвятить предстоящим праздникам - в нем он появляется в образе современного Санта-Клауса. У него есть сани-суперкар и хромированные олени.
Режиссерами клипа выступили сам рэпер и Гибсон Хазард, передает 112.ua.
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