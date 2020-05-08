В сети показали первые кадры сериала "Проклятая" от Netflix

В ленте будет переосмыслена знаменитая легенда о короле Артуре.

В сети появились первые кадры и постер предстоящего сериала Netflix "Проклятая", основанного на одноименном графическом романе Тома Уилера и Фрэнка Миллера.

Фото опубликовало издание Comic Book.

В ленте будет переосмыслена знаменитая легенда о короле Артуре, историю расскажут от лица девушки со сверхъестественными способностями по имени Нимуэ в исполнении Кэтрин Лэнгфорд ("13 причин почему").

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По сюжету, Нимуэ после смерти матери знакомится с юным наемником по имени Артур (Девон Террелл), который занимается поисками волшебника Мерлина (Густаф Скарсгард), чтобы передать ему древний меч Экскалибур. Героиня поможет устроить восстание против коварных красных паладинов.

Премьера "Проклятой" запланирована на лето 2020 года.