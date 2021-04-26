Актеры не изъявляют большого желания воплотить на экранах принца Эндрю, которого критиковали за связь с сексуальным преступником.

Продюсеры сериала "Корона" изо всех сил пытаются найти актера на роль принца Эндрю.

Об этом сообщает New York Post.

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"Принц Эндрю - один из самых непопулярных членов королевской семьи, и актеры не выстраиваются в очередь, чтобы сыграть его", - заявили на кастинге.

Как сообщается, герцог Йоркский будет изображен в возрасте от 30 до 40 лет в пятом сезоне популярной исторической драмы Netflix, съемки которой планируют начать в июле.

Отметим, что принца Эндрю критиковали за связь с сексуальным преступником Джеффри Эпштейном.

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Автор: Екатерина Лиманская