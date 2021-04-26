Продюсеры сериала "Корона" изо всех сил пытаются найти актера на роль принца Эндрю.
Об этом сообщает New York Post.
Читайте такжеВышел тизер сериала "Девять совершенно незнакомых людей" с Николь Кидман (видео)
"Принц Эндрю - один из самых непопулярных членов королевской семьи, и актеры не выстраиваются в очередь, чтобы сыграть его", - заявили на кастинге.
Как сообщается, герцог Йоркский будет изображен в возрасте от 30 до 40 лет в пятом сезоне популярной исторической драмы Netflix, съемки которой планируют начать в июле.
Отметим, что принца Эндрю критиковали за связь с сексуальным преступником Джеффри Эпштейном.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Оскар-2021: полный список победителей (фоторепортаж)
- Вышел трейлер нового фильма Стивена Спилберга "Вестсайдская история" (видео)
- Marvel запустила в работу четвертую часть "Капитана Америки"
- Отгремел суперфинал "Голоса страны": как это было (фоторепортаж)
- Лучшие фильмы ужасов 2020: что посмотреть тем, кому не хватает острых ощущений
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram