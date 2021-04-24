В сети появился официальный тизер еще одного сезона легендарного сериала о серийном маньяке-детективе "Декстер".
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Видео опубликовано на официальной странице Dexter on Showtime в Twitter.
Новый сезон "Декстера" будет состоять из 10 серий. Работой над проектом занимается продюсер и сценарист Клайд Филлипс, создавший первые четыре сезона сериала.
Главную роль, как и в прошлых сезонах, исполнит Майкл Си Холл.
На ролике можно заметить топор, врезанный в кусок дерева на фоне природы. На заднем плане пылает огонь.
"Нет ничего лучше, чем вернуться к природе. Моя натура", – звучит закадровый голос Майкла Си Холла.
Nature is calling. #Dexterpic.twitter.com/tX92KWHZLI— Dexter on Showtime (@SHO_Dexter) April 22, 2021
О чем сериал
- Сериал рассказывает об эксперте-криминалисте Декстере Моргане, который убивает серийных убийц и маньяков.
- Выходил в эфир с 2006 по 2013 год и закончился тем, что главный герой становится дровосеком и начинает вести жизнь в одиночестве.
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