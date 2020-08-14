Принц Гарри впервые снялся в фильме Netflix

Принц Гарри снялся в фильме "Восходящий Феникс"

Принц Гарри впервіе снялся в кино. Его дебютной работой стал фильм "Восходящий Феникс".

Читайте такжеПредставлен звездный постер драмы "Дьявол навсегда"

Лента посвящена Паралимпийским играм. Принц в киноленте дает интервью о своем отношении к спорту. Премьера документального фильма состоится на платформе Netflix 26 августа.

"Спорт, как ничто другое, помогает вернуться из самых мрачных мест", – рассказал в трейлере Гарри.

Другие новости по теме:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Диана Могилевич