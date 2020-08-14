Принц Гарри впервые снялся в фильме Netflix
18:45, 14 августа 2020Кино и музыка
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Принц Гарри снялся в фильме "Восходящий Феникс"
Принц Гарри снялся в кино / REUTERS
Принц Гарри впервіе снялся в кино. Его дебютной работой стал фильм "Восходящий Феникс".
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Лента посвящена Паралимпийским играм. Принц в киноленте дает интервью о своем отношении к спорту. Премьера документального фильма состоится на платформе Netflix 26 августа.
"Спорт, как ничто другое, помогает вернуться из самых мрачных мест", – рассказал в трейлере Гарри.
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