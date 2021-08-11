Стриминговая платформа Netflix обнародовала трейлер финального сезона сериала "Люцифер".
Согласно сюжету, падший ангел Люцифер захочет пожить на земле, и это будет Лос-Анджелес. Увидеть премьеру можно будет 10 сентября этого года на Netflix. Всего ожидается десять серий.
Главные роли в шестом сезоне сериала сыграют Том Эллис, Лорен Джерман, Кевин Алехандро, Д. Б. Вудсайд, Лесли-Энн Брандт, Рэйчел Харрис и другие актеры.
Напомним, последняя серия пятого сезона закончилась решающей схваткой Михаила и Люцифера, которая определила кто отправится в рай, кто - в ад, и кому суждено до конца дней коротать время на Земле.
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