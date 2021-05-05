В сериале будет восемь серий.

Netflix показал первый тизер мистического детективного сериала "1899".

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Стриминговая платформа и создатели отмеченного наградами немецкого сериала "Тьма" Янтье Фризе и Баран бо Одар в 2018 году подписали контракт о совместной работе, и уже начали работать над новым сериалом.

В центре сюжета окажется иммигрантский корабль из Европы в Нью-Йорк. Пассажиры разных национальностей объединятся, чтобы достигнуть лучшей для себя жизни. Но их путешествие в океане превратится в кошмар.

"1899" – действительно европейский сериал, в котором персонажи из разных стран говорят на языке своего происхождения. Нам очень повезло, что мы нашли удивительных талантов со всего мира, которые вместе с нами отправятся в это увлекательное путешествие", – заявил продюсер Янтье Фризе.

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Автор: Диана Могилевич