Вольга Украина рада представить вашему вниманию украинский трейлер к первой англоязычной работе великого испанского режиссера Педро Альмодовара - "Человеческий голос".

Главную роль в свободной экранизации пьесы Жана Кокто сыграла лауреатка премии "Оскар" Тильда Суинтон, для которой эта картина стала первой совместной работой с прославленным режиссером.

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"Человеческий голос" был снят в течение одиннадцати суток в июле 2020 года и представлен в сентябре в рамках международного фестиваля в Венеции, где Тильда Суинтон получила почетного "Льва" за вклад в кинематограф.

Дважды лауреат премий "Оскар" и "Золотой глобус", обладатель двух наград Каннского кинофестиваля и семи премии "Гойя", Педро Альмодовар является признанным мастером кино, в каком именно женщине отходит главная роль. Поэтому абсолютно логично обращение Альмодовара к "Человеческому голосу" и ее Героине. В свое время эта роль стала знаковой для классического кино и исполнялась лауреатками премии "Оскар" Анной Маньяни и Софи Лорен. Сейчас настало время одной из величайших актрис нашей эпохи - шотландской дивы Тильды Суинтон.

Суинтон во время пресс-конференции в Венеции признала, что увлеклась творчеством Альмодовара когда впервые увидела "Женщин на грани нервного срыва", которые в свою очередь создавались под влиянием оригинального текста "Человеческого голоса". Став большой фанаткой режиссера, тем не менее актриса никогда не думала, что сможет однажды поработать с Педро Альмодоваром. В свою очередь режиссер подтвердил, что не видел другой актрисы в этом проекта.

"Человеческий голос" рассказывает о Женщине, которая будто бы замерла, надеясь на возвращение бывшего возлюбленного, так и не забравшего свои чемоданы. Она разделяет одиночество с голосом в телефонной трубке и преданной собакой, которая не понимает, оставил ли его хозяин. Два живые существа, застрявших в неопределенности мучительного ожидания.

При прокате в Украине лента будет сопровождаться эксклюзивной беседой Тильды Суинтон и Педро Альмодовара с его братом - Агустином Альмодоваром, продюсером и постоянным коллаборантом великого испанского режиссера. Поэтому каждый зритель сможет после просмотра фильма найти ответы на свои вопросы и услышать от создателей "Человеческого голоса" всю правду о ленте и их творческом процессе.

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Автор: УНИАН