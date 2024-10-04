Финальные эпизоды второго сезона удивят зрителей.

Сериал "Женский доктор. Новая жизнь" стал одним из самых популярных в Украине. Однако уже на следующей неделе сериал завершается. На телеэкраны выйдут последние серии второго сезона картины. Стало известно, какие непредсказуемые повороты сюжета ждут поклонников картины.

Новые серии не станут исключением и, как и предыдущие, будут держать зрителей в напряжении. Развязка медицинского сериала состоится уже на следующей неделе, в 37-40 сериях.

Как известно, в предыдущих эпизодах было сосредоточено внимание на отношениях УЗИ-специалистки Оксаны Кондратюк и гинеколога Михаила Гончара. Зрители наблюдали вместе с героями, как трансформируются их взаимоотношения. Сначала между медиками было исключительно дружеское общение, однако со временем оно начало перерастать в более романтическое.

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Правда, судя по новому анонсу, можно понять, что в новых сериях будет показано, как Гончар будет разбираться с собственной жизнью, а отношения с Кондратюк отойдут на второй план.

Кроме того, зрители увидят развязку истории врача Елены Руденко. Женщина так и не вышла на связь с Гончаром после своего возвращения. В 36 серии она отметила, что пока не готова к разговору с Михаилом.

"Он ждет тебя. Ты хочешь быть с ним?" - спросил Евгений у Елены в анонсе новых эпизодов.

Самой большой неожиданностью станет появление Лилии Ласточки в новом статусе. Оказалось, что женщина беременна.

"Ребенок чей?" - интересуется у нее Мария Антоновна.

В дополнение, наконец станет известно, что произошло с Андреем Балюком, после исчезновения которого сеть взорвалась обсуждением. К слову, мужчина рискуя жизнью, решил помочь другу, который должен был прикрыть военных на выходе из вражеских позиций. Однако Андрей не вернулся. Его тело не нашли. Известно лишь, что он ранен.

Последние серии сериала "Женский доктор. Новая жизнь" можно будет посмотреть уже с понедельника по четверг в 20:00 на телеканале "1+1 Украина".

Напомним, ранее мы писали обо всем, что известно из жизни главных героев "Женский доктор. Новая жизнь".

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