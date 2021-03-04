На премьеру картины также пришли актеры Дмитрий Ступка, Богдан Юсипчук и хореограф Вад Яма, который снялся в эпизодической роли.

Вчера, 3 марта, в столичном кинотеатре "Оскар" состоялся допремьерный показ новой украинской комедии "Нереальный КОПец", где в главной роли снялся Дмитрий Ступка. В картине также сыграла его жена Полина Логунова.

Для мероприятия Полина выбрала роскошное платье темно-изумрудного цвета с откровенным разрезом через все бедро, который открывал ее стройные ноги.

На премьеру картины также пришли актеры Дмитрий Ступка, Богдан Юсипчук и хореограф Вад Яма, который снялся в эпизодической роли. Дмитрий выбрал для своего образа свитер с трендовым принтом "собачий зуб", черные широкие брюки и черную обувь.

Влад Яма же пришел на премьеру в светлом костюме, который подчеркнул его загар.

Напомним, что ранее жена актера Дмитрия Ступки Полина Логунова похудела с 70 до 53 килограмм.

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Автор: УНИАН