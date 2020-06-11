В США на фоне протестов сняли с показа сериал с 30-летней историей

Начало нового сезона было запланировано на 15 июня.

Американский кабельный телеканал Paramount Network объявил о прекращении показа и дальнейших съемок телесериала "Полицейские" (COPS), первый сезон которого вышел в 1989 году, на фоне протестов из-за убийства афроамериканца Джорджа Флойда.

Как сообщает deadline, начало нового сезона было запланировано на 15 июня, но в последнее время создателей документального сериала о буднях американских полицейских подвергали критике за позитивный взгляд на работу сотрудников правоохранительных органов и приемы, к которым прибегали герои "Полицейских".

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""Полицейские" отсутствуют в программе передач Paramount Network, и у нас нет никаких текущих или будущих планов по их возвращению", - заявил представитель телеканала.

Напомним, "Полицейские" выходили на телеканале Fox каждую субботу в течение 14 лет. В 2013 году сериал был перекуплен каналом Spike TV, впоследствии переименованном в Paramount Network. Каждый 30-минутный эпизод был посвящен реальному случаю из полицейской практики, в сериале снимались действующие полицейские, расследующие преступления.

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