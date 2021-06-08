Кроме Скотта, в ролике фигурируют его коллеги из пяти стран мира - Украины, Бразилии, Чехии, России и США.

Музыкант Дэвид Скотт из Южной Африки создал песню, в которой кот записал собственный трек под аккомпанемент музыкантов со всего мира.

Соответствующее видео, которое быстро стало вирусным, Дэвид опубликовал в Instagram.

"Моя самая амбициозная коллаборация в интернете на сегодняшний день", - написал Скотт.

Солистом выступил кот Киффнесс породы Алугалуг.

Клип с поющим четырехлапым другом музыкант записал еще в мае. Кроме Скотта, в ролике фигурируют его коллеги из пяти стран мира - Украины, Бразилии, Чехии, России и США.

Каждый участник "группы" добавлял свою инструментальную партию, и таким образом они создали полноценную композицию.

Работу музыканты назвали международным симфоническим мэшапом.

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Автор: Денис Прядко