Заболел клавишник команды Йохан Сигурдур. Он сообщил, что шокирован и крайне расстроен диагнозом.

Исландская группа Daði og Gagnamagnið пропустит второй полуфинал Евровидения-2021. Повторный ПЦР-тест показал наличие коронавируса у одного из музыкантов группы.

Об этом сообщил фронтмен группы Дади Фрейр Петурссон в Twitter. "Член Gagnamagnið получил положительный результат теста этим утром. К сожалению это, судя по всему, значит, что мы не примем участие в репетиции сегодня и в шоу завтра, а запись нашей второй репетиции будет использована в качестве замены", - написал Дади.

Он также отметил, что эта новость застала группу врасплох, поскольку все ее участники были крайне осторожны.

Исландский вещатель RÚV подтвердил эту новость и отметил, что пока неизвестно, как делегация поступит в случае выхода в финал песенного конкурса, передает 112ua.tv.

Читайте такжеЕвровидение-2021: кто прошел в финалПозднее стало известно, что заболел клавишник команды Йохан Сигурдур. Он сообщил, что шокирован и крайне расстроен диагнозом. Йохан рассказал о своем диагнозе в сторис инстаграма группы и не смог сдержать слез, поскольку переносит инфекцию он в легкой форме. Музыкант сообщил, что ему очень жаль, поскольку группа приложила массу усилий во время подготовки к конкурсу.

Исландия была одной из четырех делегаций, которые пропустили открытие Евровидения-2021 из-за подозрения на коронавирус в составе делегации или контакт с зараженным человеком. Кроме исландских представителей открытие пропустили Польша, Мальта и Румыния. После первого полуфинала исландские участники занимают пятую строку в рейтинге букмекеров.

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Автор: Ирина Погорелая