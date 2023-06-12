Он будет насчитывать аж 12 серий.

Украинский мультфильм "Мавка. Лесная песня" произвел настоящий фурор в мировом кинематографе. Не только в Украине, но и в США собираются полные залы, чтобы посмотреть мультик по мотивам драмы-феерии "Лесная песня" и образов народной мифологии.

Теперь же стало известно, что "Мавка. Лесная песня" расширяет свои горизонты. Как сообщает Variety, по мотивам мультфильма снимут сериал.

Действие сериала будет происходит сразу после битвы между людьми и лесным стражем, которая произошла, пока остальные лесные обитатели спали глубоким зимним сном.

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Ксения Баранова из Film.UA рассказала, что Мавке и ее друзьям предстоит пройти новые испытания и помочь лесу восстановиться после битвы. Кроме того, у главной героини появится новый друг, который буквально притягивает к себе проблемы.

Стоит отметить, что аниматоры работали над мультфильмом во время войны из бомбоубежища. Но даже несмотря на это, им удалось сделать так, чтобы "Мавка. Лесная песня" стала самой кассовой картиной за всю историю Украины. На данный момент "Мавка" продана более чем 80 странам.

"Мавка. Лесная песня" - сюжет

В центре сюжета добрая и наивная Мавка, которая просыпается весной, чтобы разбудить остальных лесных духов. Однако их гармонию нарушает музыкант Лукаш, который ради спасения своего больного дяди соглашается выполнить приказ злой Килины.

Он отправляется в таинственный лес, чтобы найти дерево жизни. Но, на самом деле, Килина хочет обрести вечную молодость, благодаря листку из этого дерева, а не помочь его дяде.

В лесу Лукаш знакомится с Мавкой и между ними возникают чувства. Но злобная Килина ни перед чем не остановится. Она настраивает местных жителей против лесных духов и пытается уничтожить лес. Между ними начинается битва.

Во время этой битвы Мавка призывает Сидящего в Скале наделить ее смертоносной огненной силой. Благодаря этой силе Мавка выгоняет жителей деревни из леса, но ее душа отправляется к Сидящему в Скале. И только музыка Лукаша позволяет ей спастись.

Напомним, россияне украли украинский мультфильм "Мавка. Лесная песня". На территории страны-агрессора его показывают как "досеансное обслуживание".

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