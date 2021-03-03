Композицию раскритиковали за "провокационное и неприемлемое содержание текста", который стал воплощением "ужасной субкультуры".

Священный синод Кипрской православной церкви призвал не допустить участия в конкурсе Евровидение-2021 композиции El Diablo («Дьявол») греческой певицы Элен Цагрину.

Заявление синода опубликовано на сайте церкви.

Читайте такжеПлан B: стало известно, в каком формате пройдет Евровидение 2021Песню раскритиковали за «провокационное и неприемлемое содержание текста», который стал воплощением «ужасной субкультуры».

«Каждый день мы получаем целую серию посланий с реакцией тысяч наших собратьев, которые выражают свое оправданное недовольство данной песней и тем, каким образом ее выбрали», - указано в заявлении.

Также утверждается, что песня идет вразрез с «греческими и православными традициями» народа и разрушает «моральные устои страны», оправдывая «подчинение дьяволу и поощряя поклонение ему».

Данную песню выбрала местная телерадиовещательная корпорация CyBC (RIK). Там заявили, что не собираются ее менять.

Евровидение-2021: что известно

Конкурс состоится в Роттердаме в мае.

Полуфиналы пройдут 18 и 20 мая, а финал – 22 мая.

Результаты жеребьевки полуфиналов отмененного конкурса остаются в силе.

Для участия в шоу все победители отборов должны представить новые песни. От Украины на конкурс поедет группа Go_A с песней «Шум».

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Катерина Шварц