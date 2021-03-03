Священный синод Кипрской православной церкви призвал не допустить участия в конкурсе Евровидение-2021 композиции El Diablo («Дьявол») греческой певицы Элен Цагрину.
Заявление синода опубликовано на сайте церкви.
Читайте такжеПлан B: стало известно, в каком формате пройдет Евровидение 2021Песню раскритиковали за «провокационное и неприемлемое содержание текста», который стал воплощением «ужасной субкультуры».
«Каждый день мы получаем целую серию посланий с реакцией тысяч наших собратьев, которые выражают свое оправданное недовольство данной песней и тем, каким образом ее выбрали», - указано в заявлении.
Также утверждается, что песня идет вразрез с «греческими и православными традициями» народа и разрушает «моральные устои страны», оправдывая «подчинение дьяволу и поощряя поклонение ему».
Данную песню выбрала местная телерадиовещательная корпорация CyBC (RIK). Там заявили, что не собираются ее менять.
Евровидение-2021: что известно
- Конкурс состоится в Роттердаме в мае.
- Полуфиналы пройдут 18 и 20 мая, а финал – 22 мая.
- Результаты жеребьевки полуфиналов отмененного конкурса остаются в силе.
- Для участия в шоу все победители отборов должны представить новые песни. От Украины на конкурс поедет группа Go_A с песней «Шум».
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