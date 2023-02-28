В украинский прокат фильм выйдет 27 апреля 2023 года.

Вышел украинский трейлер приключенческого фэнтези "Переносная дверь" (The Portable Door) с Кристофом Вальцем в главной роли, снятого по произведениям британского писателя-фантаста Тома Холта, пишущего под псевдонимом K. J. Parker.

Как сообщает пресс-служба Kinomania Film Distribution, в украинский прокат фильм выйдет 27 апреля 2023 года.

В центре сюжета фильма окажется молодой человек Пол, который случайно становится стажером в таинственной лондонской фирме. Там он сидит за одним столом с Софи – идеальной кандидатурой для стремительного карьерного роста. Впрочем, какими бы разными они ни были, герои быстро осознают, что их работодатель – не совсем обычный. Одним из первых поручений Пола становятся поиски самой могущественной и желанной вещи в мире – переносной двери. Эта миссия откроет для юноши неведомый мир: от подземелий, кишащих гоблинами, до самых высоких точек Гималаев. В своих поисках Пол превращается из человека, не имеющего ни малейшего представления о том, чем занимается, в героя, который должен спасти мир и свою возлюбленную. Но чтобы сделать это, ему придется восстать против своего наставника, мистера Уэллса, и саботировать самый коварный план, который когда-либо угрожал человечеству.

Главные роли в фильме исполнили Кристоф Вальц ("Бесславные ублюдки", "Джанго освобожденный"), Сэм Нил ("Парк Юрского Периода", "Мир Юрского периода: Доминион", "Острые козирьки"), Миранда Отто ("Война миров", "Сонная лощина", "Леденящие душу приключения Сабрины"), Патрик Гибсон ("Тень и кость", "Толкин"), Софи Уайлд (сериалы "Райское место", "Ты меня не знаешь"), Джессика Де Гау (сериалы "Стрела", "Корона", "Дракула") и другие.

Режиссером фильма выступил австралийский актер и режиссер Джеффри Уокер, который до этого работал в основном над сериалами.

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